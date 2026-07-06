Der Lichtblick-Film der Woche – Blutzbrüdaz

Berlin um die Jahrtausendwende: Die besten Freunde Otis und Eddy sind jung und pleite, haben aber einen gemeinsamen Traum: Als Rapper auf den Bühnen der Hauptstadt durchstarten. Zwischen Underground-Clubs, Ausnüchterungszellen und Plattenläden geben die beiden alles für ihre Ziele und ihre Kunst, wobei die geldgierige Musikindustrie und ihre manipulativen Manager aber nie weit entfernt sind.

Angelehnt an ihre eigenen Geschichten spielen die Rapper Sido und B-Tight die beiden Freunde und besuchen die Orte, an denen sie selbst Ende der 90er ihre Karrieren starteten. Mit weiteren Berliner Rappern in Nebenrollen sowie einem prägnanten Soundtrack fängt Blutzbrüdaz das Gefühl Berlins der frühen 2000er und seiner Hip-Hop-Szene ein und gewährt einen Blick auf eine oft belächelte Kultur, ohne selbst den Spaß daran zu verlieren.

Dienstag (07.07.) läuft „Blutzbrüdaz“ ab 20.30 Uhr im Pollux in Paderborn. Hingehen lohnt sich! Tickets gibts hier.

Über dieses Thema berichtete Breakfast@L’UniCo’s am 06.07.2026. Ein Beitrag von Niklas Plum und Gideon Kriete.