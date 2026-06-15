Der Lichtblick-Film der Woche – Das Doppelte Leben der Veronika

15. Juni 2026 | Breakfast at LUnicos | Keine Kommentare | Allgemein , Breakfast @ L'UniCo's

Die zwei Leben der Veronika erzählt die Geschichte, wie der Titel schon andeutet, zweier verschiedener Frauen, deren Leben miteinander verbunden zu sein scheinen. Der Film folgt zunächst Weronika, einer polnischen Sängerin. Außerdem Véronique, einer Französin, die das Gefühl nicht loswird, dass sie nicht allein auf der Welt ist. Auf fast magischer Art verfolgen wir die Leben dieser beiden Frauen, die sich mehr zu ähneln scheinen, als sie sich dessen bewusst sind.

Ein poetisches und emotionales Drama des polnischen Regisseurs Krzysztof Kieślowski über Identität und das Gefühl der Unvollkommenheit.

Dienstag (16.06.) läuft „Das Doppelte Leben der Veronika“ ab 20.30 Uhr im Pollux in Paderborn. Hingehen lohnt sich! Tickets gibts hier.

Über dieses Thema berichtete Breakfast@L’UniCo’s am 15.06.2026. Ein Beitrag von Niklas Plum und Gideon Kriete.