„Hört Dinge, die von Menschen gemacht wurden!“ – Basalt im Interview

Seit 2019 bereichern Basalt die Kasseler Musikszene mit brachialen Sounds und Texten auf Deutsch. Im Rahmen einer produktiven Live-Phase trafen wir Frontmann Anton und Schlagzeuger Felix um zu klären, was Kassel noch zu bieten hat, wie sich die Mitglieder gefunden haben und wie man am Besten an gute Gigs kommt.

Interview: Julius von Glinski

Über neue Musik von Basalt halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Bis dahin könnt ihr in die aktuelle EP „Trias“ reinhören oder die Band selbst verfolgen.